Naples : Victor Osimhen n’est pas à vendre pour De Laurentiis

La suite après cette publicité

Étincelant cette saison sous les couleurs de Naples, avec qui il truste à la première place de Serie A et du classement des buteurs (16 réalisations en 17 rencontres), Victor Osimhen a vu son nom être associé à de nombreux clubs ces dernières semaines. Si Manchester United a pris la température cet hiver, Naples a vite refroidi les velléités du club anglais en fermant la porte à un transfert du Nigérian.

Et la ligne de tendance est toujours la même aujourd’hui. Dans un entretien accordé à SportBild en marge de la rencontre de Ligue des Champions entre l’Eintracht Francfort et Naples (le 21 février), Aurelio De Laurentiis, président du club napolitain, a de nouveau été catégorique à ce sujet. «Osimhen n’est pas à vendre. Oui, les joueurs les plus en vue sont très demandés. Mais je n’ai pas à en vendre un. Nous n’avons pas de dettes. Si je veux produire un bon spectacle, je veux avoir les meilleurs interprètes avec moi. Et je les ai», a déclaré le dirigeant de 73 ans, qui rêve de voir son club remporter la Serie A pour la première fois depuis 33 ans cette saison.

À lire

Manchester United va envoyer 120 M€ pour s’offrir Victor Osimhen