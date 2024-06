EdF : Kylian Mbappé vole au secours de Dayot Upamecano

Une compétition internationale se gagne le plus souvent grâce à sa défense. Cette constante, Kylian Mbappé en a conscience. L’attaquant français sera le leader de l’attaque de l’équipe de France avec Antoine Griezmann. Mais le capitaine des Bleus doit également motiver ses troupes et donner confiance à ses coéquipiers, même les plus en difficulté. C’est le cas de Dayot Upamecano. Auteur d’une saison très moyenne au Bayern Munich, le défenseur central a perdu sa place de titulaire chez les Bavarois. Un statut qui ne semble pas affecter son rôle en équipe de France. Kylian Mbappé lui adresse un soutien sans faille.

« Il connaît actuellement une période plus difficile, sûrement la première du genre dans sa carrière. Il faut voir comment il va la digérer, mais qu’il sache une chose : toute l’équipe est avec lui. Personne n’oublie sa Coupe du monde 2022 de haut niveau. Il n’a jamais déçu. Durant cette préparation, le staff et nous, ses coéquipiers, avons essayé de lui montrer que nous gardons une totale confiance en lui, en valorisant ce qu’il fait (…). Il est entré timidement dans le groupe. C’est un mec d’une nature discrète, pas forcément à l’aise avec tout le paysage médiatique qui entoure la sélection. Un peu à l’opposé d’Ibou (Konaté), son partenaire en défense centrale. Mais quand on apprend à le connaître, on remarque qu’il aime rigoler », a-t-il voulu rassurer sur son coéquipier dans une interview livrée à Ouest France.