FC Barcelone : Joan Laporta lance un sommet exceptionnel pour régler le cas Dani Olmo

Actuellement, le FC Barcelone s’active et traverse des heures compliquées après le refus de la Liga d’enregistrer Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième partie de saison. Le club blaugrana qui espère inverser la donne d’ici ce vendredi a décidé de se réunir ce jeudi pour un sommet exceptionnel selon Marca.

La suite après cette publicité

En effet, la direction avec notamment le président Joan Laporta, le vice-président Rafael Yuste, le porte-parole Ferrán Olivé et le trésorier Joan Soler s’est réunie au Camp Nou. Les quatre dirigeants blaugranas espèrent ainsi trouver la meilleure solution possible pour pouvoir inscrire Dani Olmo et Pau Victor.