Coupe de France : les compos officielles de la finale PSG-Saint-Etienne !

Nous y sommes ! Retour du football en France, en compétition officielle, à l'occasion de la finale de la 103e édition de la Coupe de France ! Le PSG et Saint-Etienne auraient dû s'affronter, devant leurs supporters, le samedi 25 avril 2020 à 21 h au Stade de France, à Saint-Denis, mais la pandémie de Covid-19 aura transformé l'issue de la saison 2019/2020. Les deux équipes se retrouvent donc ce soir, sans leurs ultras, qui ont décidé de boycotter le match, limité à une jauge de 5 000 personnes, car seuls 1 200 billets avaient été octroyés à chaque club. Premier au palmarès de la compétition, avec 12 titres, le PSG avait chuté en finale face à Rennes l'an passé et aura à cœur de reprendre le trophée. En face, les Verts n'ont plus remporté la compétition depuis 1977 et cherchent à consolider leur 3e place au palmarès (6 titres).

Pour ce rendez-vous, le PSG s'avance dans la position de l'ogre. Sans Thomas Meunier ni Edinson Cavani, partis, ni Juan Bernat ou Abdou Diallo, blessés, Thomas Tuchel aligne un 4-4-2, avec sa mitraillette offensive Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar. Au milieu, Leandro Paredes et Idrissa Gueye évolueront devant la charnière Marquinhos-Thiago Silva. Derrière, Thilo Kehrer est à droite, et Mitchel Bakker à gauche. Le but est gardé par Keylor Navas. Chez les Verts, Claude Puel doit composer avec des départs (Saliba, Cabaye, Honorat, Aholou entre autres), des blessés (Gabriel Silva, Monnet-Paquet, Diony) et des choix forts (Ruffier, Palencia). L'ASSE se présente en 5-3-2 avec Jessy Moulin dans le but, protégé par Debuchy-Fofana-Perrin. Loïc Perrin qui dispute le dernier match de sa carrière avec les Foréziens. Au milieu, les pistons se nomment Yvann Maçon et Timothée Kolodziejczak, alors que la doublette M'Vila-Camara tentera de freiner les offensives parisiennes. Ryad Boudebouz évolue en 10, alors que le duo Denis Bouanga-Romain Hamouma tentera de tromper la vigilance des défenseurs parisiens.

Les compositions d'équipes

Le XI du Paris Saint-Germain : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Icardi, Mbappé

Le XI de l'AS Saint-Etienne : Moulin - Debuchy, Fofana, Perrin - Maçon, M'vila, Camara, Kolodziejczak - Boudebouz - Hamouma, Bouanga