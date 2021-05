David Alaba rejoint le Real Madrid

La suite après cette publicité

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. David Alaba (28 ans), qui est libre de s'engager dans le club de son choix depuis le 1er janvier, quitte le Bayern Munich. L'emblématique défenseur bavarois s'est engagé en faveur du Real Madrid. Come attendu, l'international autrichien (79 sélections, 14 buts) a paraphé un bail de 5 années et est donc désormais lié au club de la capitale espagnole jusqu'en 2026.

« David Alaba (Vienne, Autriche, 24/06/1992) est un nouveau joueur du Real Madrid. [...] Avec le Bayern, il a joué 431 matchs, devenant l'étranger avec le plus de matchs de l'histoire du club. En outre, Alaba a fait partie de l'équipe de l'UEFA de l'année à trois reprises et a été élu footballeur autrichien de l'année à sept reprises, une sélection avec laquelle il disputera le prochain championnat d'Europe », indique le communiqué publié par le Real Madrid ce vendredi.

Alaba était d'accord avec le Real Madrid depuis longtemps

Treize ans après son arrivée au Bayern Munich en provenance de l'Austria Vienne, David Alaba s'apprête à découvrir un nouveau championnat. En Allemagne, il s'est forgé un palmarès redoutable avec le Rekordmeister, dont il a défendu les couleurs à 431 reprises, en gagnant 2 Ligues des Champions (2013, 2020), 2 Supercoupes de l'UEFA (2013, 2020), 2 Coupes du Monde des clubs (2013, 2020), 10 titres de champion en Bundesliga (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021), 6 Coupes d'Allemagne (2010, 2013, 2014, 2016, 2019 et 2020) ainsi que 4 Supercoupes d'Allemagne (2010, 2016, 2018 et 2020).

La future destination de l'Autrichien ne faisait guère de doute depuis que son départ à la fin de son contrat en Bavière était acté. David Alaba s'était en effet déjà mis d'accord avec les Merengues depuis le mois d'avril dernier, alors qu'il était de toute façon libre de discuter et de s'engager avec qui il l'entendait. Le désormais ex-Munichois avait même refusé le PSG, Chelsea ou encore le FC Barcelone, qui s'étaient tous penchés sur son cas. C'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise, réalisant un joli coup sur le marché des transferts, sans débourser le moindre centime. A noter tout de même que pour l'attirer dans la capitale espagnole, le Real lui a offert un salaire incroyable de 12 M€ net par an sur cinq saisons !