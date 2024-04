Menaces de Daesh : Gérald Darmanin promet une sécurité renforcée au Parc des Princes

Action, réaction. Lors d’une visite à la Brigade Fluviale, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a promis que la sécurité aux abords du Parc des Princes serait « considérablement renforcée » mercredi soir, alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone croiseront le fer en quart de finale aller de la Ligue des Champions. «Je rappelle qu’il y a à peine dix jours, l’Etat islamique a déjà évoqué, en mettant un stade, en l’occurrence le stade de Münich en fond d’écran pour dire qu’il fallait passer à l’acte dans les lieux sportifs, qui concernent manifestement le football. Mais tous les sports peuvent être concernés. Le préfet de police a renforcé considérablement les moyens de sécurité», a déclaré Darmanin ce mardi midi, avant de poursuivre : «il est évident que, s’agissant d’un moment important comme la Ligue des champions pour le football, nous avons une discussion avec nos partenaires».

Comme en Espagne, qui accueille deux rencontres de C1 sur les 48 prochaines heures, les dispositifs de sécurité déployés seront importants pour pallier tous risques de débordement, après les menaces proférées par Daesh. Pour rappel, l’État islamique a menacé lundi soir de s’en prendre aux quatre quarts de finale de Ligue des Champions qui se joueront cette semaine. Ils ont diffusé leurs messages de propagande à travers le média Al-Azaim. Cette menace était accompagnée d’une photo sur laquelle on peut lire la devise «Tuez-les tous» et les noms des quatre stades dans lesquels se joueront les rencontres cette semaine : Parc des Princes, Civitas Metropolitano, Santiago Bernabéu et Emirates Stadium selon les informations du média espagnol Onda Cero. Les forces de l’ordre européennes semblent prendre cet avertissement au sérieux.