LdC : Daesh menace les quarts de finale !

L’État islamique a menacé ce lundi de s’en prendre aux quatre quarts de finale de Ligue des champions qui se joueront cette semaine. Ils l’ont fait à travers un média chargé de diffuser leurs messages de propagande. Cette menace était accompagnée d’une photo sur laquelle on peut lire la devise «Tuez-les tous» et les noms des quatre stades dans lesquels se joueront les rencontres cette semaine : Parc des Princes, Civitas Metropolitano, Santiago Bernabéu et Emirates Stadium selon les informations du média espagnol Onda Cero.

La suite après cette publicité

Le dernier massacre perpétré par l’État islamique a eu lieu il y a quelques semaines dans un centre commercial de Moscou, où Daesh avait revendiqué un attentat qui a fait 143 morts et environ 200 blessés. Les terroristes de ce groupe classent les grands rassemblements de personnes et autres manifestations culturelles comme des «cibles faciles», qui sont également privilégiées en raison de l’important impact médiatique qu’elles génèrent.