Le Real Madrid prépare un hommage à Vinicius Jr, Marc Guiu rend dingue l’Angleterre

Vinicius Jr honoré

Vinicius Jr, «l’homme des finales» comme le placarde AS. Le Brésilien a de nouveau prouvé qu’il était l’homme des grands rendez-vous en étant décisif face à Pachuca lors de la finale Intercontinentale. Avec 12 buts lors de ses 9 dernières finales, Vini Jr adore tout simplement ce genre d’évènements. Récemment élu joueur de l’année avec le trophée Fifa The Best, le joueur de 24 ans semble aussi remonté à bloc pour la suite de la saison. Marca revient sur la croisade du joueur qui a connu des débuts compliqués sous le maillot madrilène. Bref, le Real Madrid est fier de pouvoir compter sur un tel joueur et a prévu de lui rendre hommage ce week-end, avant le match de championnat face à Séville. Pas de Ballon d’Or à présenter au public du Bernabéu, mais un trophée Fifa The Best !

Marc Guiu fait regretter le Barça

Chelsea a validé hier son billet pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Opposé à la modeste équipe de Shamrock Rovers, l’équipe B de Chelsea s’est baladée, victoire 5-1. Comme le relaye The Times, un homme a marqué la rencontre de son empreinte, un certain Marc Guiu, auteur d’un triplé ! A 18 ans, l’Espagnol a fait très forte impression. En Espagne, Sport relaye les exploits de l’ancien crack de la Masia. Après la rencontre, Enzo Maresca a eu des mots élogieux envers son jeune joueur. « Avec Marc Guiu, le problème, c’est qu’on oublie parfois son âge ». Parti pour 6 M€, Guiu peut donner des regrets au Barça.

Grosse désillusion à Manchester United

Spectaculaire rencontre entre Tottenham et Manchester United dans le cadre des quarts de finale de la League Cup. Les spectateurs en ont eu pour leur argent puisqu’ils ont assisté à un match fou, victoire 4-3 des Spurs ! Tottenham menait 3-0 à l’heure de jeu, mais a joué à se faire peur. Comme le relaye le Manchester Evening News, Manchester United a reçu deux cadeaux de Noël à l’avance de la part du portier Foster, mais n’a pas su en tirer profit. Une «déconnexion» totale en fin de match des hommes de Ruben Amorim, comme le placarde The Times sur sa Une, a eu raison des Red Devils. Première grosse désillusion pour le coach portugais sur le banc mancunien. Tottenham accède au dernier carré et affrontera Liverpool en demi-finale.