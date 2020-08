Rennes : le point mercato de Florian Maurice et de Nicolas Holveck

Grâce aux affiches des demi-finales de la Ligue Europa, le Stade Rennais a obtenu son ticket pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions. Une nouvelle qui va donner un coup de boost au mercato où des noms comme ceux de Javi Martinez (Bayern), Jean-Clair Todibo (Barça) et Fikayo Tomori (Chelsea) ont été évoqués. Pour l'instant, seul le défenseur Nayef Aguerd est arrivé en Bretagne. Une partie des projets de Florian Maurice, qui s'est exprimée en conférence de presse : « l'objectif est d'avoir un effectif solide et compact pour être compétitif sur tous les tableaux. L'effectif bougera. Je n'ai pas envie de donner de noms en particulier. On doit parler aux joueurs pour définir notre stratégie. On sera amené à le faire dans les semaines à venir. L'idée est de renforcer notre défense. On a vite identifié deux joueurs suite aux départs de Jérémy Morel et Joris Gnagnon. Aujourd'hui, un seul est arrivé. L'idée est d'aller voir ce qu'on peut faire jusqu'à la fin du mercato pour renforcer cette ligne de défense ».

La suite après cette publicité

L'axe prioritaire reste donc la défense. Outre le défenseur arrivé de Dijon, Nicolas Holveck, le président rennais, a annoncé d'autres renforts, sans donner de noms, tout en faisant le point dans le sens des départs : « pour l'instant, on a perdu aucun des joueurs qu'on souhaitait conserver. Tous les joueurs sont là. Il y a aussi Steven Nzonzi, dont le prêt a été prolongé automatiquement. Il y a aussi le retour des blessés comme Jonas Martin ou Flavien Tait. Aujourd'hui, on n'est pas en retard dans nos plans. On a encore deux cibles prioritaires devant et derrière. Le fait d'être en Ligue des Champions fait qu'on ne se privera pas de se renforcer. Les prolongations font aussi partie des bonnes nouvelles à annoncer prochainement ». Des propos qui devront rassurer les supporters du club breton après ce discret début de mercato. Surtout que le président a confirmé la présence de leur pépite Éduardo Camavinga pour la saison prochaine : « Éduardo est parmi nous et ça fait partie des joueurs qui comptent dans l'effectif. Il sera parmi nous la saison prochaine ».