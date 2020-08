Le Stade Rennais qualifié directement en Ligue des Champions !

C'est une excellente nouvelle pour le Stade Rennais. Suite aux quarts de finale de Ligue Europa qui se sont achevés ce soir, ils peuvent fêter leur qualification directe pour la phase de poule de la Ligue des Champions ! Ils n'auront ainsi pas à passer par un redoutable tour préliminaire.

En effet, les quatre qualifiés pour les demi-finales de Ligue Europa sont Manchester United, l'Inter Milan, le Shakhtar Donetsk et le FC Séville. Soit 4 clubs déjà qualifiés pour la Ligue des Champions via leurs championnats respectifs. Et puisque le futur vainqueur de la Ligue Europa (qui donne un accès à la C1 la saison suivante) sera déjà qualifié pour la Ligue des Champions, cela libère une place à la France en raison de sa 5e place à l'indice UEFA. Le troisième de L1 a donc directement droit à sa place en phase de poules.