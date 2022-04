OM : les Tigres font un appel du pied à Dimitri Payet sur Twitter

Depuis quelques années, les Tigres de Monterrey ont accueilli d'anciens joueurs de Ligue 1, et plus précisément de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, le club mexicain tient dans ses rangs les anciens attaquants olympiens André-Pierre Gignac, depuis 2015, et Florian Thauvin, arrivé l'été dernier.

Voyant le milieu offensif Dimitri Payet s'illustrer sous les couleurs de l'OM cette saison, les Félins n'ont pas tardé à troller le club olympien sur les réseaux sociaux. En effet, le compte regiomontain lui a fait un appel du pied en citant un tweet annonçant le but du finaliste de la C3 en 2018 face au PAOK Salonique jeudi soir...