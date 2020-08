Le PSG a contacté l'entourage d'Arturo Vidal

Une page va se tourner au FC Barcelone. Avec la déroute historique vécue contre le Bayern Munich, vendredi soir (8-2), le club catalan se prépare à un grand ménage. Alors que Quique Setién va vraisemblablement quitter le club, l'entraîneur pourrait être suivi par de nombreux joueurs. Et depuis plusieurs semaines, le nom d'Arturo Vidal (33 ans) est cité comme un candidat au départ. Le Chilien ne sera pas retenu par les dirigeants blaugranas afin de régénérer un effectif vieillissant. Selon le média chilien La Cuarta, le milieu de terrain voit un club s'intéresser à sa situation.

En effet, le Paris Saint-Germain serait entré en contact avec l'entourage du joueur pour sonder un transfert cet été. Avec les départs actés de Thiago Silva et Edinson Cavani, le club de la capitale aurait de quoi attirer un gros nom pour renforcer son effectif. Et l'ancien joueur du Bayern Munich ressemble à une bonne opportunité dans un mercato spécial pour les dirigeants parisiens. Le joueur dispose aussi d'intérêts en Premier League et en Serie A, il aura donc l'embarras du choix s'il quitte le Barça. Affaire à suivre...