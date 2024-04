La Ligue 2 dévoile son nouveau logo !

Après la Ligue 1 il y a quelques semaines, c’est au tour de la Ligue 2 de faire peau neuve. L’antichambre du football français, dans la lignée de ce qu’avait proposé la L1, a dévoilé son tout nouveau logo. Contrairement à la première division qui a vu McDonald’s débarquer dans le naming, pas de changement de sponsor pour la Ligue 2 qui restera avec BKT.

C’est via un post sur ses réseaux sociaux que la Ligue 2 a affiché son nouveau design. Un design similaire à celui dévoilé par la Ligue 1 il y a quelques semaines. On retrouve donc le "L" de Ligue incrustée dans le "2". Tout comme la L1, le trophée de la L2 qui inspirait le dernier logo (crée en 2020) a disparu pour laisser place à un design bien plus sobre. A vous de juger.