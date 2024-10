EdF : Bruno Genesio s’emballe pour Antoine Griezmann

Bruno Genesio ne tarît pas d’éloges pour Antoine Griezmann. Alors qu’il s’apprête à affronter le, désormais, ex-international français et son Atlético de Madrid en Ligue des Champions avec Lille, le technicien de 58 ans est revenu sur la retraite internationale de 'Grizou’. Intérrogé dans les colonnes de Marca, l’ancien coach du Stade Rennais a annoncé comprendre sa décision.

«S’il a décidé de le faire, c’est parce qu’il a pensé que c’était le bon moment. J’aime Antoine parce qu’il représente tout ce que j’aime dans le football. Bien sûr la qualité, il marque des buts, il joue pour l’équipe, il défend malgré le fait qu’il joue en pointe et il a une attitude exemplaire avec le reste de l’équipe. Il reste peu de joueurs comme Antoine aujourd’hui, c’est rare de le voir et il a eu une carrière extraordinaire, soutient l’entraîneur du LOSC. J’imagine qu’il avait envie de faire une pause, cela fait dix ans qu’il est en France et il aurait besoin de se concentrer davantage sur le club et d’avoir du temps pour d’autres choses. Je ne connais pas les raisons de sa décision, mais je peux la comprendre. C’est un footballeur extraordinaire.»