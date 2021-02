Chelsea est très optimiste dans l'opération Erling Håland !

La suite après cette publicité

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre.» Mino Raiola a évoqué en ces termes l'avenir de son protégé, Erling Håland (20 ans), en pleine forme sous le maillot du Borussia Dortmund, au micro de la BBC. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue au Royaume-Uni.

Et notamment du côté de Chelsea. Eurosport assure en effet ce mercredi que l'optimisme est de mise au sein du club anglais en ce qui concerne l'arrivée du Norvégien cet été. Les Blues marquent doucement mais sûrement des points dans ce dossier, ouvert depuis plusieurs mois maintenant par la direction londonienne. Cette dernière a lancé l'opération séduction, via Raiola, évidemment, et une série d'intermédiaires.

Deux concurrents directs

Avec un Olivier Giroud vieillissant bien que performant et un Tammy Abraham jugé trop limité, Chelsea a décidé de se lancer corps et âme dans la course au serial buteur qui émerveille l'Europe depuis plusieurs mois. Mais si leurs progrès en coulisses sont donc jugés prometteurs, les pensionnaires de Stamford Bridge devront évidemment se méfier de la concurrence.

Eurosport cite les deux principaux dangers pour Chelsea dans ce dossier : le Real Madrid et Manchester City. Et pour conserver intactes leurs chances, les Anglais ont bien l'intention, selon TMW, de continuer à investir massivement sur le marché des transferts. Avec un véritable trésor de guerre à disposition de Thomas Tuchel, de l'ordre de 300 M€. De quoi faire saliver !