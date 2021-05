EdF : 10 millions de téléspectateurs devant la liste des Bleus

Ce mardi soir, Didier Deschamps a présenté la liste des 26 joueurs qui se rendront à l’Euro cet été (11 juin - 11 juillet). Et si la surprise Karim Benzema avait été annoncée un peu plus tôt dans la journée, elle a sûrement dû attirer du monde devant sa télévision.

Oui, car, comme le rapporte Médiamétrie, les chaînes TF1 et M6 qui ont diffusé l’annonce de la liste et l’interview du sélectionneur français ont enregistré plus de 10 millions de téléspectateurs (plus de 7 millions pour TF1 et plus de 3 millions pour M6) en cumulés.