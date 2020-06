Ligue des champions : Edinson Cavani ne veut pas prolonger avec le PSG !

C'est une nouvelle qui devrait faire l'effet d'une bombe chez les supporters parisiens. Edinson Cavani (33 ans) pourrait ne plus porter le maillot du PSG. En Uruguay depuis la pandémie du coronavirus, El Matador était pourtant attendu à Paris pour la reprise de l'entraînement le 22 juin prochain. Mais Marca révèle ce samedi que l'attaquant uruguayen aurait décidé de ne pas prolonger son bail de deux mois avec le champion de France ! Une information qui constitue un véritable coup de tonnerre, tant le meilleur buteur de l'histoire du club parisien possède une relation fusionnelle avec les supporters. Cavani aurait ainsi alerté la direction parisienne de son désir de ne pas achever la saison avec le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Au contraire de Thiago Silva, l'ancien Napolitain terminera donc son aventure parisienne le 30 juin prochain. Mais qu'est-ce qui a poussé le principal protagoniste à prendre une telle décision ? Edinson Cavani estime désormais qu'il doit se focaliser sur son avenir et relever un challenge qui répondra à ses aspirations. Convaincu de son choix, le natif de Salto a même prévu de revenir à Paris dans les prochains jours pour récupérer ses affaires et faire ses adieux au public parisien. Une décision définitive sûrement motivée par le choix du PSG de s'appuyer sur Mauro Icardi.

Les dirigeants franciliens ont en effet envoyé un signal fort en levant l'option d'achat du buteur argentin. L'idylle entre Edinson Cavani et le Paris SG aura donc duré sept ans. Pendant son passage dans la capitale française, El Matador aura raflé six titres de champion de France, quatre coupes de France, cinq coupes de la Ligue et sept trophées des champions. Mais surtout, Cavani aura inscrit deux cents buts sous la tunique parisienne devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club.