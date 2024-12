Tigres : André-Pierre Gignac a reçu une offre incroyable

Jeudi 5 décembre, André-Pierre Gignac fêtera ses 39 ans. Alors que la quarantaine se rapproche à grands pas, le Français court encore et toujours sous le maillot des Tigres. Une formation qu’il a rejoint il y a presque dix ans. En effet, le buteur tricolore a posé ses valises au Mexique en 2015, après la fin de son bail à l’Olympique de Marseille. Un club qu’il avait dans le cœur et dans la peau. Mais il a réussi à faire de la place dans son cœur pour l’écurie de Monterrey, dont il est très rapidement tombé amoureux. Un sentiment qui est réciproque.

APG est une légende au Mexique

Depuis près de dix ans, tout va donc pour le mieux entre l’ancien joueur du Toulouse Football Club et les Tigres. Devenu une légende, le Français a marqué 219 buts en 403 rencontres toutes compétitions confondues. Pièce très importante de son club, il a garni son palmarès avec onze trophées, dont la Ligue des champions de la CONCACAF remportée en 2020. Individuellement, il a également été honoré à de nombreuses reprises, lui qui a notamment été élu Ballon d’Or du championnat mexicain en 2016. Ce qui était une première pour un footballeur venu du Vieux Continent.

De plus, il est le meilleur buteur européen de l’histoire en Liga MX mais aussi le meilleur buteur de l’histoire des Tigres. Très apprécié au Mexique, APG, qui nous régale régulièrement avec de jolis buts, file donc le parfait amour avec les Tigres avec lesquels il a participé à 23 matches toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui de marquer 7 buts et de délivrer 1 passe décisive (1359 minutes jouées). Mais cette année, l’international tricolore (36 sélections et 7 buts avec les A) arrive à un tournant de son aventure mexicaine.

La présidence du club de Monterrey lui tend les bras

En effet, le natif de Martigues sera en fin de contrat le 30 juin 2025. Malgré les nombreuses approches ces dernières années, notamment de l’OL qui avait tenté le coup ; Gignac était toujours resté fidèle aux Tigres et avait même prolongé son bail en 2023 avec la volonté de terminer sa carrière de joueur au Mexique. Un pays où il pourrait bien commencer sa deuxième carrière et sa deuxième vie. En effet, Fox Sports révèle que la direction du club de Monterrey, qui souhaite s’appuyer sur des légendes anciennes et actuelles du club, veut offrir un poste très haut placé à APG. Le média mexicain évoque d’ailleurs le siège de président "sportif" des Tigres.

Guido Pizarro serait son directeur technique. Un projet fou qui plaît beaucoup à l’ancien de l’OM, puisqu’il serait prêt à enfiler ce costume après avoir raccroché les crampons. Il y a quelques mois, il avait évoqué son avenir. « Nous verrons plus tard avec le conseil d’administration, mais l’idée est d’être proche et d’aider autant que possible pour que, dans 10 ans, Tigres soit aussi proche que possible des plus grands clubs du Mexique, pour que nous soyons au même niveau. Nous savons qu’il y a deux clubs forts (América et Chivas) et nous voulons être au même niveau qu’eux. Ces dernières années, nous avons prouvé au Mexique que nous pouvions être une équipe forte.» Sur le terrain actuellement, APG compte bien aider encore longtemps les Tigres une fois qu’il aura pris sa retraite sportive. L’histoire d’amour n’est pas près de s’arrêter…