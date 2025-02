Un jeune Américain marque 10 buts en un match et fait mieux qu’Erling Haaland

Dans la nuit de lundi à mardi, les États-Unis ont affronté les Îles Vierges Américaines dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde U17 dans la zone CONCACAF. Un lancement de campagne parfait pour la jeune formation américaine qui a imposé un carton à son adversaire en s’imposant 22-0. Un match où Maximo Carrizo s’est offert un quadruplé, mais ce n’est rien face à son coéquipier Chase Adams. Ce dernier a inscrit 10 buts au cours de ce match.

«Évidemment, mes 10 buts n’ont pas eu un gros impact sur l’équipe puisque nous en avons marqué 22. Le plus important pour nous était de ne pas ralentir, même après autant de buts. Nous aurions facilement pu nous arrêter, mais ça aurait été un peu irrespectueux de lever le pied ou de commencer à chambrer. Il valait mieux que nous continuions à jouer comme nous le voulions selon notre niveau et nos capacités, et c’est ce que nous avons fait», a-t-il évoqué à CBS Sports après la rencontre. Une prestation pour Chase Adams qui rappelle Erling Haaland lors de la Coupe du monde U20 2019 contre le Honduras. Le buteur norvégien avait inscrit neuf buts lors d’un 12-0 à l’époque.