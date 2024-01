AS Roma : Renato Sanches sort du silence

La fin d’un feuilleton à Rome. Prêté par le Paris Saint-Germain l’été dernier, le milieu de terrain portugais Renato Sanches ne connaît pas un passage agréable à l’AS Roma, entre temps de jeu insuffisant (9 matches TCC, dont 3 en tant que titulaire, 1 but) et brouille avec ses dirigeants. Néanmoins, l’ancien Lillois a décidé de sortir du silence sur ses réseaux sociaux, deux jours après l’éviction de José Mourinho, et ainsi remettre les choses au clair quant à son passage dans le club de la Louve, alors que d’autres clubs étrangers sont prêts à l’accueillir cet hiver.

« Ce que je voulais, c’était être sur le terrain, il n’y a rien que j’aime plus. Malheureusement, je n’ai pas été satisfait, à cause des nombreuses blessures. La personne qui se sent la plus frustrée et en même temps la plus impatiente de rejouer, c’est moi. Je crois que tout passera et que des temps meilleurs viendront. Enfin, je voulais vous rappeler que je n’ai jamais supprimé de photos de Roms. Cela fait plus d’un an que ma photo de profil est noire », a expliqué l’international lusitanien (32 sélections, 3 buts) en story Instagram. Le message est passé.