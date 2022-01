L'avenir de Blaise Matuidi au cœur des débats

L'heure de la reprise approche du côté de l'Inter Miami. La question reste aujourd'hui de savoir si Blaise Matuidi (34 ans) sera toujours là le 17 janvier, date prévue pour le retour aux entraînements. Il y a quelques semaines, le Sun expliquait que la franchise de Major League Soccer souhaitait se défaire du contrat du milieu de terrain.

Une tendance confirmée ce mardi par le Miami Herald. Phil Neville, le coach, et Chris Henderson, le directeur sportif, ne comptent plus sur le champion du monde 2018 pour cette saison selon le quotidien américain, et ce, même s'il reste au moins un an de contrat à l'international tricolore (il dispose d'une option jusqu'en juin 2023).

Son remplaçant est déjà là

Ils préfèreraient se séparer de l'ancien Troyen (32 apparitions en MLS en 2021, 1 but) pour pouvoir embaucher un autre joueur désigné à sa place, histoire d'insuffler du sang frais au sein de l'effectif, afin d'atteindre les play-offs cette saison. D'ailleurs, ils ont même déjà recruté un potentiel remplaçant en la personne de Jean Mota (28 ans), milieu axial arrivé en provenance de Santos.

La publication ignore toutefois de quoi sera fait son avenir. Prendra-t-il sa retraite ? Endossera-t-il un rôle d'ambassadeur du club ? Cherchera-t-il un nouveau challenge ? Autant de questions auxquelles l'Inter et le Frenchy devront répondre d'ici la fin du mois.