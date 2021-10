L'Inter Miami veut se séparer de Blaise Matuidi

La suite après cette publicité

Une page se tourne déjà du côté de l'Inter Miami. La franchise de Major League Soccer, actuellement 11e de la Conférence Est à 9 points des places qualificatives pour les play-offs, se prépare à de sacrés changements à en croire le Sun. D'abord, le tabloïd anglais révèle que Gonzalo Higuain (33 ans) pourrait raccrocher les crampons à l'issue de cette saison. Le buteur argentin serait lassé.

Pipita envisagerait donc de ne pas aller au bout de son bail, prévu pour 2023, avec l'écurie floridienne. Une nouvelle surprenante au regard du confortable salaire perçu de l'autre côté de l'Atlantique (5 M€ par an). Plus surprenant encore, cette décision ne serait pas forcément pour déplaire au club co-détenu par David Beckham, et ce, même s'il en est actuellement le meilleur buteur (10 réalisations en MLS depuis le début de l'exercice).

Le champion du monde 2018 n'a pas impressionné...

Le Sun croit en effet savoir que l'Inter souhaite se séparer au plus vite de ses plus gros salaires. Le goleador international albiceleste en fait évidemment partie, tout comme Rodolfo Pizarro, milieu international mexicain, et Blaise Matuidi. Le champion du monde 2018, âgé de 34 ans, pourrait se voir proposer une fin anticipée de son bail après «un passage loin d'être impressionnant du côté de Stateside», lance le journal anglais. Son salaire trop élevé avait d'ailleurs valu une amende à son club, en vertu des règlements en vigueur.

Aux dernières nouvelles, l'intéressé, sous contrat jusqu'en décembre 2022 (1,3 M€ de salaire annuel selon les chiffres officiels), ne semblait pas sur cette ligne. « On ne sait pas de quoi demain sera fait mais j’ai une option dans mon contrat pour poursuivre d’une année en 2023. J’aimerais terminer ma carrière ici», confiait l'ancien Parisien au micro d'Eurosport. Les temps s'annoncent changeants pour Blaise Matuidi qui, pourrait donc, à la surprise générale, animer le marché en janvier.