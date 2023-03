Anderlecht : Islam Slimani, le pari gagnant des Mauves !

La suite après cette publicité

Islam Slimani est le nouveau facteur X d’Anderlecht. Tenus en échec par Villarreal à l’approche du dernier quart d’heure, dans le cadre des 8es de finale retour de la Conference League, les Mauves ont (une nouvelle fois) remercié leur numéro 13, entré en jeu en seconde période. À la réception d’un centre parfait de Michael Murillo, l’international algérien (89 sélections, 42 buts) offrait ainsi la qualification aux siens pour les quarts de finale. Si les hommes de Brian Riemer tenteront de poursuivre leur aventure européenne face aux Néerlandais de l’AZ Alkmaar au tour suivant, ils pourront, à coup sûr, compter sur leur attaquant, éblouissant ces dernières semaines.

Islam Slimani, une recrue discutée à Anderlecht !

Neuvième de Jupiler Pro League, à 28 points de La Gantoise, Anderlecht a d’ores et déjà abandonné tout espoir de titre. Pour autant, le top 8 - synonyme de qualification pour les play-offs II - et l’Europe restent deux ambitions de taille et Islam Slimani semble l’avoir cerné. Buteur décisif contre les Groguets après son offrande contre les Bulgares de Ludogorets lors des barrages, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais traverse une période faste en Belgique. Six semaines seulement après son arrivée au Sporting, l’avant-centre des Fennecs totalise 5 buts en 6 matches de championnat. Auteur de son meilleur départ en club - son record était quatre buts après six rencontres de championnat lors de son second passage au Sporting Portugal (janvier 2022) et à Monaco (2019-2020) - il s’est ainsi imposé comme le chouchou du Lotto Park.

«Il veut toujours le bien de l’équipe et tout le monde l’écoute. On sait qu’il a beaucoup d’expérience», résumait ainsi Kristian Malt Arnstad, jeune milieu de terrain de 19 ans actuellement sous la tunique des Mauves. Des propos allant dans le sens de ceux prononcés par Killian Sardella, défenseur de 20 ans. «C’est un bonheur de l’avoir avec nous. Il n’est pas arrivé à Anderlecht avec la grosse tête malgré son CV. Islam, il a toujours le sourire et il est très ouvert. Tu peux aller lui parler de tout et de rien, il essaie toujours de t’aider. Personnellement, il m’a expliqué que quand j’étais sous pression sur le terrain, je n’avais qu’à lui faire une passe et qu’il se chargeait de garder le ballon. C’est super rassurant.» Précieux pour ses coéquipiers, l’Algérien revêt également le costume de leader au sein du vestiaire.

Un rendement impressionnant, un leadership naturel

«À l’entraînement, il peut te faire souffrir. Dans les petits matchs, si tu n’es pas attentif, il peut te planter des tas de buts en peu de temps. Il place la barre haut. Il peut parfois te crier dessus, mais il le fait toujours avec l’idée de t’aider, pas de t’enfoncer», confiait, à ce titre, l’expérimenté Jan Vertonghen dans des propos relayés par La DH Les Sports+. Fort de son expérience, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin prochain apporte ainsi tout son savoir-faire à la jeunesse d’Anderlecht. Un apport indéniable, au-delà du seul aspect comptable (un but toutes les 76 minutes depuis ses débuts en Pro League).

Atout de taille pour les Mauves, notamment après les départs de Fabio Silva et Sebastiano Esposito, partis presqu’aussi vite qu’ils étaient arrivés, l’ancien Monégasque a ainsi rapidement fait taire les critiques. Plus éloigné dans la short-list établie, au départ, par la direction bruxelloise, Slimani a finalement répondu aux attentes et calme donc la tempête provoquée par un début de saison catastrophique et un mercato hivernal jugé trop peu ambitieux. Homme fort du Sporting, le natif d’El Hammamet aura désormais la lourde responsabilité de continuer sur ce rythme effréné. Un défi de taille qui pourrait, malgré tout, lui ouvrir les portes d’un avenir plus lointain avec le RSCA.

Quel avenir pour le Fennec ?

Encensé par son entraîneur, Slimani colle, en effet, parfaitement à la philosophie prônée par Brian Riemer. «Tous les entraîneurs aimeraient avoir un joueur comme Islam. Il marque des buts, il défend comme une bête… C’est un vrai plaisir», jugeait dans cette optique le coach danois. Véritable poison pour les défenses adversaires, peu avare d’efforts et toujours aussi efficace en tant que pivot, l’attaquant passé par Leicester donne le ton à ses coéquipiers. Par son jeu de tête, par la voix, par ses buts, Slimani régale. Un mariage qui semble d’ailleurs fait pour durer malgré une situation contractuelle préoccupante. En fin de contrat dans un peu plus de 3 mois, Slimani ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Malgré tout, les dernières sorties des principaux protagonistes laissent quelques indices…

«J’aimerais beaucoup avoir Islam avec nous l’année prochaine aussi. Mais pour l’instant, on se focalise sur notre saison», indiquait, en ce sens, Riemer. «J’espère rester, mais il faut voir avec la direction», lançait, à son tour, Slimani. Dans son élément, l’historique buteur des Verts va désormais devoir s’entendre avec Jesper Fredberg, le directeur sportif du Sporting, confronté, de son côté, à des impératifs financiers. Une chose est sûre, ce début d’année 2023 réalisé par l’international algérien laisse rêveur et promet un mercato estival agité pour Slimani. Anderlecht le sait et devra rapidement trancher, au risque de le voir s’envoler vers de nouveaux horizons.