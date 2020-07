Real Madrid-Alavés : les compositions probables

La suite après cette publicité

La course pour le titre fait encore rage en Liga ! Après la victoire du Barça face à l'Espanyol ce mercredi, la Casa Blanca n'a plus qu'un point d'avance sur son dauphin. La rencontre de ce vendredi contre le Deportivo Alavés est donc primordiale pour les Madrilènes qui espèrent bien creuser cet écart. De l'autre côté, l'équipe visiteuse n'a pas tellement plus le droit à l'erreur, Alavés étant 17e du classement, à trois points du premier relégable.

Entre les suspensions et les blessures, Zinedine Zidane devra faire sans Ramos, Carvajal, et Marcelo. C'est donc avec une défense remaniée que le Real devrait débuter la rencontre. Courtois devrait garder les buts, avec Mendy, Militão, Varane, et Vazquez devant lui. Casemiro, Kroos et Modric devraient être alignés au milieu, et le trident d'attaque devrait être composé de Vinicius, Asensio et Benzema.Du côté d'Alavés, Roberto sera dans les cages. Pour le protéger, Navarro, Laguardia, Ely et Marin devraient être alignés. Pina et Camarasa seront postés devant la défense, avec Vidal et Mendez pour prendre les couloirs. Enfin, Joselu et Pérez devraient être choisis pour l'attaque.