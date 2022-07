À la découverte de Morré Makadji et Noah Baudouin, les deux jeunes défenseurs centraux français qui montent à Venise

Venise... Ses canaux, ses gondoles, son carnaval et ses masques, son architecture... Mais aussi ses Français ! À l'été 2021, Noah Baudouin (18 ans) et Morré Makadji (18 ans) ont quitté Orléans pour rejoindre le Venezia FC sur les conseils de leur représentant Mikel-Ange Ehueni. Un choix payant puisque, malgré la relégation de l'équipe première en Serie B, les deux défenseurs centraux, qui viennent d'avoir leur baccalauréat et de signer leur premier contrat professionnel, ont beaucoup appris, comme ils l'ont confié à Foot Mercato. «C'est une bonne expérience de changer de pays, de se frotter à une culture différente. On apprend aussi à parler anglais et italien, c'est très bien. On a connu une très bonne intégration», a confié Noah.

Même son de cloche pour Morré. «C'est une bonne expérience, on a eu une bonne intégration, on apprend un nouveau football aussi, une nouvelle manière de communiquer, comme il y a beaucoup de joueurs étrangers dans l'équipe. On a beaucoup appris tactiquement, on a beaucoup progressé. On comprend l’italien maintenant, on arrive un peu à parler. On était sur un campus universitaire. On avait cours le matin, entraînement l’après-midi. On est épanoui, on ne s’ennuie pas, on est dans un bon cadre. Venise, c’est une belle ville, on ne s’ennuie pas», a-t-il résumé.

Des grosses ambitions

Bien dans leurs baskets, les deux amis, qui ont dû appréhender la différence tactique entre le football français et italien, débordent d'ambitions pour la saison à venir. «J’ai repris le 30 juin, avec le groupe professionnel. On est parti en Slovénie pour la préparation jusqu’au 22 juillet. On effectuera un stage dans les montagnes ensuite. Mon ambition, c'est de rester avec les pros et de pouvoir m’imposer le plus vite possible en tant que titulaire. Je veux être le meilleur possible même si je dois redescendre avec les jeunes, ne jamais baisser de niveau. Je veux m’imposer comme titulaire en Serie B», a lancé Morré, qui a déjà eu l'opportunité de faire plusieurs séances avec l'équipe première et même quelques bancs en Serie A lors du dernier exercice.

«On observe, on se rend compte de la vitesse, de l'intensité. Il faut vraiment voir avant. On apprend rien qu'en regardant, la manière de travailler, de se préparer, c'est vraiment enrichissant. Et puis, aux entraînements, tu vois des gros joueurs comme Nani ou Michaël Cuisance, c'est toujours bien de les regarder, d'apprendre. Nani, d'ailleurs, c'est quelqu'un de très humble, il aime parler et discuter avec les jeunes, il aime bien faire rire la galerie. À certains moments, tu te rends compte qu'il est vraiment au-dessus, tu comprends pourquoi il a eu une telle carrière», a-t-il raconté, lui l'ancien pensionnaire de Thiais et de l'US Créteil-Lusitanos notamment.

Attendu à la reprise avec la Primavera le 18 juillet, Noah, passé par Montlouis, Saint-Pierre-des-Corps, Tours ou encore Chambray, espère pouvoir le rejoindre le plus rapidement possible. C'est en tout cas son objectif affiché, lui qui a goûté à une séance avec les pros en 2021/22. «Le nouveau coach a beaucoup parlé des jeunes, il y en qui font la préparation, je trouve ça bien. Je veux aller un maximum de fois dans le groupe pro, faire des bancs, pourquoi pas ma première entrée en Serie B et essayer de m’imposer dans le groupe professionnel», a-t-il avancé. Qui sait peut-être que Noah, le droitier, et Morré, le gaucher, tous deux liés au club jusqu'en juin 2025 (avec une année supplémentaire en option), formeront la charnière centrale de demain du Venezia FC ?