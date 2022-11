CdM 2022 : Martin Boyle forfait avec l'Australie, Marco Tilio appelé en renfort

La suite après cette publicité

Premier adversaire de l'équipe de France, mardi (20 heures), dans le groupe D de la Coupe du monde 2022, l'Australie a également son lot de problèmes à gérer. La Fédération australienne de football a annoncé, ce dimanche, le forfait de son attaquant Martin Boyle (29 ans). Le joueur d'Hibernian s'est blessé au genou.

Le sélectionneur des Socceroos, Graham Arnold, a décidé d'appeler Marco Tilio en renfort, qui évolue au pays, à Melbourne City FC. « Le joueur de 21 ans est avec les Socceroos à Doha depuis mardi et participe à toutes les séances avec le groupe principal depuis son arrivée », précise le communiqué de l'Australie.

