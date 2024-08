Mercato OM : le message fort de Roberto De Zerbi

C’est probablement le club le plus actif de ce mercato en Ligue 1. Depuis le mois de juin, l’Olympique de Marseille travaille intensément pour se reconstruire et cela a commencé par le très gros coup Roberto De Zerbi. Le technicien italien, convoité par Manchester United ou même le Bayern Munich, a fini par filer du côté de l’OM pour un nouveau projet. Il a pu compter sur le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia pour lui offrir un effectif assez important puisque plusieurs joueurs ont déjà débarqué en terre olympienne. Mason Greenwood, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Elye Wahi, Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Carboni, Géronimo Rulli et même Jeffrey de Lange. De quoi forcément donner des options à Roberto De Zerbi qui pourra donc travailler sur sa tactique.

L’ancien coach de Brighton a pu travailler quelques éléments lors de sa préparation même s’il a eu un effectif qui n’a cessé de bouger entre les indésirables sur le départ et les nouvelles recrues. « Travailler sans avoir un groupe complet ? C’est difficile. Mais je savais avant de signer que ce serait le bordel jusqu’à la fin août. On n’a pas l’effectif au complet, mais on travaille sans excuse ni demander de délais, on doit être prêts tout de suite car c’est ce que demande un club comme l’OM», a-t-il notamment expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe. Il en a profité pour aborder plusieurs dossiers de l’été et a notamment fait passer un message à sa direction concernant le mercato.

Une idée technique pour les recrues

Le technicien italien de 45 ans semble plutôt satisfait du travail mené par l’OM sur le marché des transferts même s’il estime que l’équipe manque encore de certaines choses. «On doit encore compléter certaines choses. Même si Wahi est arrivé mardi, Cornelius la semaine dernière, les gardiens aussi, je suis satisfait. Ce n’est pas un timing idéal, mais si vous me demandez si je suis content de l’effectif, de la manière dont le club a travaillé, je vous réponds oui», a-t-il expliqué avant de donner plus de précisions sur ce qu’il recherche chez un joueur : sa motivation. «Ce que je cherche ? Ce qu’il a dans le sang (il se tape le bras avec l’index). Le caractère, la volonté. Wahi, par exemple, il a voulu venir à tout prix et c’est ce qu’il m’a dit tout de suite au téléphone. Greenwood, c’est le premier joueur que j’ai appelé. J’ai parlé avec son père, qui doit avoir le même âge que moi. Je l’ai averti sur l’exigence de ce club, en lui disant : "L’OM, c’est l’OM." Il m’a répondu : "Je me souviens de l’OM historique, qui a joué des finales de Coupes d’Europe." Au contraire, quand nous voyions qu’un joueur était incertain, pas totalement séduit à l’idée de nous rejoindre, on partait tout de suite sur une autre piste.»

Roberto De Zerbi a aussi donné des indications sur les profils techniques qu’il souhaite pour mettre en place son jeu. «Il y a les caractéristiques de chaque joueur, mais la priorité est de savoir mettre ses qualités au service du collectif, on doit être forts ensemble. Je regarde la technique, la vitesse, la qualité de lecture de jeu pour ouvrir des espaces au milieu… Pierre-Emile Højbjerg a joué avec le Danemark, une nation qui joue un football similaire à celui qu’on veut pratiquer, et Tottenham le faisait l’an dernier avec Ange Postecoglou. Lilian Brassier a également les qualités pour, comme Ismaël Koné, qui est un milieu de projection, capable de marquer des buts. Lui aussi voulait très fortement venir à l’OM.» Voilà qui est clair et qui devrait donner des indications aux supporters marseillais sur les idées de jeu de RDZ. Car à quelques semaines de la fin du mercato, l’ancien coach du Shakhtar Donetsk sait ce qu’il veut pour son équipe, son OM.