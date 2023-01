Le Bayern pessimiste pour remplacer Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est à la peine. Pas vraiment en Bundesliga, où le Rekordmeister n’a perdu qu’une fois cette saison et compte 4 points d’avance sur son dauphin en tête du classement, mais sur le marché des transferts. Car l’objectif prioritaire du FCB cet hiver est de trouver un gardien pour pallier la longue absence de l’habituel titulaire, Manuel Neuer, qui s’est fracturé la jambe au ski pendant ses congés et ne rejouera plus dans cet exercice 2022-2023.

« Nous discutons de différentes options, a indiqué Oliver Kahn, le directeur sportif du Bayern, ce vendredi au cours d’un entretien accordé à Bild. Mais remplacer Manuel Neuer pendant la trêve hivernale est bien sûr extrêmement difficile, d’autant plus que peu de clubs veulent abandonner leur numéro un. » Yann Sommer (34 ans), qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, demeure la piste la plus chaude pour les Bavarois, déjà d’accord avec le portier suisse. Pour rappel, le Bayern affrontera le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions dans quelques semaines.

