Liga : Alavés et Getafe dos à dos

La troisième journée de Liga démarrait ce samedi avec un match entre Getafe et Alavés, équipe qui a mal lancé sa saison avec deux défaites en autant de rencontres, alors que le club de la banlieue madrilène a gagné son seul match joué. Et sur la pelouse de Mendizorroza, le club de la banlieue madrilène et l'écurie basque se sont quittés sur le score de 0-0.

La suite après cette publicité

Il n'y a pas vraiment eu d'occasions dans ce match plutôt équilibré, et ce score de parité est plutôt logique. Getafe monte provisoirement à la cinquième marche du classement et enchaîne un deuxième match de suite sans encaisser, alors qu'Alavés prend son premier point de la saison.

Retrouvez le classement de la Liga ici.