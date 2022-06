FC Barcelone : un latéral d'Anderlecht sur les tablettes

Formé au FC Barcelone, le jeune latéral gauche d'Anderlecht, Sergio Gomez, a explosé cette saison en Belgique. Auteur de 7 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, il aurait tapé dans l'œil de son club formateur, qui serait à la recherche de renforts à gauche pour concurrencer Jordi Alba.

Le joueur arrive en fin de contrat en 2025 et disposerait d'une clause libératoire de 15 M€ selon Mundo Deportivo. Interrogé sur la possibilité de retourner en Catalogne, le joueur, également passé par Dortmund, ne dit pas non à cette éventualité : «on ne sait jamais comment l'avenir va se dérouler, mais ce ne serait pas mal de retourner dans ce qui a été ma maison pendant huit ans. Ils m'ont beaucoup aidé en tant que joueur et en tant que personne. Je suis très reconnaissant.»