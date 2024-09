Les raisons pour lesquelles Leny Yoro a dit non au Real Madrid

C’était l’un des dossiers de l’été. Fort d’une première saison impressionnante avec Lille, Leny Yoro a tapé dans l’œil de plusieurs grosses formations européennes cet été. Ciblé par le PSG et le Real Madrid, le défenseur de 18 ans a longtemps été au cœur d’un bras de fer entre les deux formations. Finalement, même si son cœur penchait vers l’Espagne, Manchester United a raflé la mise au nez et à la barbe des Merengues.

La suite après cette publicité

Ce dimanche, Marca explique pourquoi Yoro a finalement rejoint les Red Devils. Alors que le Real n’était pas enclin à casser sa tirelire pour la pépite française, le club de la capitale ibérique n’était également pas chaud à l’idée d’offrir un gros salaire au jeune joueur et n’a proposé que 2,5 millions par an au joueur. Un cas de conscience inexistant de l’autre côté de la Manche alors que le club le plus titré d’Angleterre a offert 9,5 millions d’euros par an à Yoro.