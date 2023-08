RB Leipzig : les premiers mots de Castello Lukeba

Après des semaines de tractations ardues entre l’OL et le RB Leipzig, Castello Lukeba a enfin rejoint le club allemand ce vendredi contre 35 millions d’euros. Au-delà de ce transfert idéal pour la formation d’outre-Rhin, cette transaction, assez nécessaire pour Lyon d’un point de vue financier, représente également un crève-cœur pour les dirigeants et fans de l’équipe rhodanienne. Pour rappel, il y a encore quelques jours, le joueur formé au club faisait part de son envie de remettre les Gones au sommet de l’affiche en Ligue 1 alors qu’il était retenu par John Textor.

Quelques jours plus tard, le voilà à Leipzig et, peu importe l’excitation ou la turpitude qui animent les uns et les autres, le défenseur de 20 a fait part de sa joie d’avoir signé dans son nouveau club : «J’avais très envie de rejoindre le RB Leipzig et d’évoluer en Bundesliga, je suis donc très heureux que ce soit chose faite. Je suis enthousiasmé par le terrain d’entraînement, le stade, la ville et, surtout, l’équipe avec tous les jeunes joueurs. J’ai hâte de jouer au football ici. Je suis impatient de jouer au football ici. Je savais donc que le transfert à Leipzig était le bon choix pour moi. Je rejoins une équipe passionnante et un club plein d’ambition. Le RB Leipzig est synonyme d’un style de football particulier et d’une progression constante. C’est un endroit idéal pour les jeunes joueurs qui souhaitent évoluer au plus haut niveau, comme l’ont déjà prouvé plusieurs joueurs français par le passé. Le championnat commence la semaine prochaine, il est donc d’autant plus important que je m’intègre rapidement pour pouvoir aider l’équipe.» Voilà des déclarations qui devraient faire grincer les dents des supporters lyonnais.