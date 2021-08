Houssem Aouar attend toujours un signe d'Arsenal

La suite après cette publicité

Arsenal semble s'activer ces derniers jours. Les Gunners, après les arrivées de Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga et Ben White, semblent désormais se pencher sur un milieu au profil créatif. Les noms de Martin Ødegaard (22 ans, Real Madrid) et James Maddison (24 ans, Leicester) ont notamment récemment circulé. Les discussions auraient même démarré avec Leicester pour le second, sur des bases d'ailleurs assez élevées.

Un homme surveille toute cette agitation avec grand intérêt dans l'Hexagone. Il s'agit de Houssem Aouar (23 ans). Selon les informations du Sun, le milieu de l'Olympique Lyonnais et son entourage suivent avec attention l'évolution du marché du club londonien. Et d'après le tabloïd, il serait assez étonné par ses derniers développements.

Arsenal option n° 1

L'international tricolore (1 cape) et ses proches ne comprendraient visiblement pas pourquoi les pensionnaires de l'Emirates privilégient des pistes bien plus onéreuses. Le jeune homme, sous contrat jusqu'en juin 2023, coûte moins cher que la saison passée. L'OL pourrait lui ouvrir la porte pour 20-25 M€. On est loin des 50 Me évoqués pour Ødegaard ou des 60 M€ annoncés pour Maddison.

De plus, toujours d'après le Sun, le Gone, lui, est clairement partant pour rejoindre la capitale anglaise et la Premier League. Il se verrait bien franchir le pas, après un rendez-vous manqué l'été dernier malgré un pressing intense de Mikel Arteta. La balle est dans le camp d'Arsenal.