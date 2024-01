Nice : Francesco Farioli n’a pas tranché pour Youcef Atal

L’affaire Youcef Atal continue de faire parler. Après le condamnation du joueur pour provocation à la haine à raison de la religion par le tribunal correctionnel de Nice hier, le club va devoir trancher sur son cas. Interrogé sur le futur du joueur, Francesco Farioli a déclaré que son club se laisse le temps d’y réfléchir.

La suite après cette publicité

«Youcef Atal est un joueur sous contrat avec le club, actuellement il se trouve à la Coupe d’Afrique des nations. On verra à son retour, il reviendra pour faire partie du groupe. Mais pour l’instant, ce mois-ci, c’est la CAN. Et on verra quels seront les développements par la suite.» Actuellement avec la sélection d’Algérie pour la CAN, Youcef Atal n’a plus joué depuis mi-novembre. Si Nice décide de le réintégrer dans son groupe professionnel, le défenseur droit pourra rejouer en Ligue 1 directement.