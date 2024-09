Portugal : blessé, Vitinha rentre à Paris

C’est un gros coup dur pour le PSG et le Portugal. En grande forme depuis plusieurs mois, Vitinha était titulaire ce jeudi soir en Ligue des Nations face à la Croatie (2-1). Mais le milieu de terrain de 24 ans a dû céder sa place en toute fin de match après un contact à la cheville. Et très vite, son sélectionneur, Roberto Martinez, a confirmé son forfait pour le prochain match face à l’Écosse. Ce vendredi, c’est la fédération portugaise qui communique et annonce qu’il va retourner à Paris.

«Le milieu de terrain a déjà quitté l’équipe nationale. Vitinha a été déclaré inapte au prochain match de l’équipe par l’Unité de Santé et Performance de la FPF, raison pour laquelle il a été écarté du groupe. Le joueur est sorti sur blessure avant la fin du match contre la Croatie et ce vendredi matin, il a déjà quitté le groupe, ce qui signifie qu’il ne sera pas présent au match du deuxième tour de la Ligue des Nations», peut-on lire dans le communiqué. En espérant pour le joueur et le PSG que la blessure ne soit pas trop grave.