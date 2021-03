PSG : Mauricio Pochettino tient à Julian Draxler

Le 25 février, Leonardo avait pris tout le monde de court. Alors que l’avenir de Julian Draxler (27 ans) ne semblait plus s’inscrire au Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat (qui se termine en juin prochain), le directeur sportif du club de la capitale avait étonné son auditoire en indiquant qu’il souhaitait finalement conserver l’Allemand. « Draxler est en fin de contrat. On va voir la situation. Je pense qu’il faut le garder, il a eu moins d'opportunités pour partir, mais il est important dans le club. On va voir comment ça va se finir, sa situation. »

Une volonté née des conséquences de la crise financière actuelle, forçant les clubs à revoir à la baisse leur marge de manœuvre sur le mercato ? C’est possible, même si L’Equipe indique que Mauricio Pochettino est également un atout pour l’Allemand. Le quotidien précise en effet que le nouvel entraîneur du PSG a fait savoir qu’il appréciait le profil de l’ancien pensionnaire de Wolfsbourg. Sa polyvalence et ses qualités techniques sont louées par l’Argentin. Reste maintenant à savoir si Draxler dira oui à une prolongation.