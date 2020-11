Premier League : Leeds loupe le coche contre Arsenal

Les amateurs de foot anglais sont gâtés ce week-end. Après le choc entre Tottenham et Manchester City de samedi et avant celui qui opposera Liverpool et Leicester City plus tard dans la soirée, Leeds accueillait Arsenal. Deux formations mal en point, puisque les locaux étaient quinzièmes au coup d'envoi, alors que les Londoniens ne pointaient que deux petites marches au-dessus. Les deux écuries étaient d'ailleurs sur des séries négatives très similaires, avec trois défaites sur les quatre dernières journées. Pour ce match, Mikel Arteta alignait notamment un trio Pépé-Willock-Willian derrière Aubameyang, alors que Marcelo Bielsa offrait à Raphinha sa première titularisation de la saison, aux côtés de Harrison et Bamford.

D'entrée, les deux équipes affichaient un visage plutôt offensif, avec un Raphinha virevoltant notamment du côté des pensionnaires d'Ellan Road. Le trio offensif de Marcelo Bielsa parvenait à créer des soucis aux Gunners, qui étaient ensuite assez impuissants lorsqu'il fallait construire des actions. Pépé était cependant proche de trouver la faille sur ce centre qui s'envenimait et touchait la barre (22e). Les Canonniers se réveillaient peu à peu suite à cette situation dangereuse... jusqu'à ce que Leeds reprenne le contrôle de la rencontre, avec un Kalvin Philipps plutôt inspiré et bien accompagné par Jack Harrison et Bamford.

Arsenal a tenu à dix

Klich ou Ayling ne trouvaient pas le cadre sur de franches occasions (41e, 43e), laissant leur rival du soir encore en vie. Ce score de 0-0 à la pause ne reflétait donc pas vraiment la physionomie de la rencontre. Les Peacocks ne parvenaient pas à achever les Gunners, qui s'en sortaient donc assez bien. On en attendait cependant plus au retour des vestiaires. Et si Mikel Arteta voulait révolutionner son équipe en remplaçant Willian par Reiss Nelson dès l'entame de la deuxième période, celle-ci allait vite être réduite à dix suite à l'expulsion de Nicolas Pépé. L'Ivoirien écopait d'un rouge suite à une micro-agression sur Ezgjan Alioski (51e).

En supériorité numérique, les locaux peinaient cependant à vraiment créer du danger. Ils allaient mettre un petit quart d'heure à enfin s'installer dans le camp adverse et Leno devait sortir une belle parade pour éviter que la frappe de Stuart Dallas ne vienne se loger en lucarne (64e). Les occasions s'enchaînaient, à l'image de cette tête de Bamford non cadrée (74e). Bielsa tentait le tout pour le tout en faisant entrer Rodrigo Moreno, mais le chrono défilait... L'Espagnol touchait même la barre (84e). Et Saka avait même le but du hold-up, mais l'Anglais manquait son face à face avec Meslier après un bon ballon de Bellerin (85e) ! La fin de match était folle et Bamford touchait le poteau de la tête (89e), comme Raphinha (90e+5)... Le troisième montant du match pour Leeds ! Mais le score n'a pas bougé, et ce point du nul ne fait les affaires de personne. Arsenal passe onzième, alors que Leeds est maintenant quatorzième.

