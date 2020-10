Les compositions de Dijon-Rennes

La Ligue 1 reprend ses droits avec le déplacement du leader rennais sur la pelouse de Dijon. Privé de très nombreux joueurs (Da Silva, Nzonzi, Gomis, Nyamsi, Léa Siliki, Niang, Mouassa), le club breton se présente en 4-3-3 avec les premières de deux des trois dernières recrues Daniele Rugani et Dalbert. Tait est présent dans l'entrejeu et Terrier en attaque. Camavinga et Doku démarrent sur le banc.

La suite après cette publicité

En face, les Bourguignons évoluent en 4-2-3-1. Stéphane Jobard a opté pour Lautoa et Ndong au milieu de terrain. Sammaritano, Chouiar et Dina Ebimbe évolueront en soutien de Baldé et c'est Scheidler qui débute sur le banc, tout comme les recrues Zagré et Diop.

Les compositions :

Dijon : Allagbé - Chafik, Ecuélé Manga, Panzo, Chala - Lautoa, Ndong - Sammaritano, Chouiar, Dina Ebimbe - Baldé

Rennes : Salin - Traoré, Rugani, Aguerd, Dalbert - Tait, Grenier, Bourigeaud - Del Castillo, Guirassy, Terrier