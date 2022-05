Mercato : le constat accablant du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Hier, alors que les tauliers du FC Barcelone arrivaient au compte goutte dans un restaurant de la cité catalane où se tenait le traditionnel déjeuner des dirigeants avant le match Barça-Celta, la presse attendait de pied ferme les décideurs culés. « Quoi de neuf sur Haaland ? Ça avance avec Lewandowski ? » Des questions sur le Norvégien complètement surréalistes puisque ce dernier avait ficelé son transfert à Manchester City.

Face aux micros, Joan Laporta et Mateu Alemany ne décrochaient aucun mot, se contentant de filer directement au fond de la salle de l’établissement. Symbole d’une réalité que certains se cachent peut-être encore. Oui, le FC Barcelone n’a plus les moyens de lutter dans les dossiers XXL du mercato. Revenu au bercail après son aventure au Qatar, Xavi avait indiqué avant la rencontre face au Celta qu’il ne se faisait plus trop d’illusions à ce sujet.

Le Barça ne peut plus lutter

« Nous verrons ce que nous pourrons faire parce que notre situation économique pèse. Si vous n’avez pas d’argent, vous devez travailler d’une autre façon. C’est normal, nous dépendons de l’argent. » Plus tard, le coach catalan avait été interrogé sur les rumeurs annonçant avec insistance l’arrivée d’Haaland à City. « City a un bagage impressionnant. Mais si ce que vous me dites est en train de se réaliser, c’est uniquement une question d’argent. »

Hier soir, au sortir de la victoire des siens face au Celta (3-1), l’entraîneur blaugrana n’a pas échappé aux questions sur l’officialisation du transfert du Norvégien chez les Citizens. Et sa réponse fait très mal aux espoirs qu’avait entretenus son président quelques mois auparavant, notamment après sa réunion avec le regretté Mino Raiola. « Je souhaite le meilleur à Haaland. Nous n’avons pas pu être compétitifs dans ce dossier. C’est impossible pour nous d’être un concurrent au niveau économique. » C'est dit !