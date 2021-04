Super League : même le prince William s'en mêle !

La suite après cette publicité

L’annonce de la création de la Super League a provoqué une onde de choc gigantesque partout en Europe. Les critiques fusent, surtout en Angleterre, pays où est né le football. Instances dirigeantes et médias ont déjà clairement exprimé leur mécontentement et même la famille royale s’est exprimée ! Le prince William de Cambridge a en effet fait part de ses inquiétudes.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous devons protéger l'ensemble de la communauté du football - du plus haut niveau à la base - et les valeurs de compétition et d'équité en son sein. Je partage les inquiétudes des fans concernant la Super League proposée et les dommages qu'elle risque de causer au jeu que nous aimons », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.



