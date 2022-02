Real-Alavés : Carlo Ancelotti revient sur les sifflets du public de Santiago Bernabéu

Après la victoire à domicile face à Alavés samedi soir (3-0), le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur les sifflets reçus par les joueurs madrilènes à l’issue de la première mi-temps. « Le public évalue le match que nous faisons. Il n'a pas aimé, et il a exprimé ce qu'il pensait. Personne n'était content en première mi-temps. Les supporters sont accros » a expliqué le technicien italien en conférence de presse.

Le coach madrilène est également revenu sur la prestation de ses joueurs lors de cette première période en concédant que les premières parties de match sont un point faible de son équipe. « On avait besoin de ce type de match. La première mi-temps a été plus difficile. On a manqué de qualité en première mi-temps et ils l'ont fait. On a un point faible en première mi-temps, on va travailler la dessus. C'est vrai que nos adversaires pressent plus dans la première partie de match » a déclaré Ancelotti. Le Real Madrid, leader de Liga, compte provisoirement sept longueurs d'avance sur le Séville FC grâce à cette victoire.