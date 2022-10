Rien ne va plus au FC Nantes

La suite après cette publicité

Qu'elle semble loin cette journée du 7 mai 2022. Ce soir-là, le FC Nantes soulevait sa 4e Coupe de France et son premier trophée depuis 21 ans. De quoi offrir un ticket pour la Ligue Europa après une saison franchement convaincante, alors que le club a frôlé la relégation un an avant seulement. Mais depuis, les sourires ont laissé place à la tension et au désarroi. Après 10 journées, les Canaris sont 19es de Ligue 1 et subissent cette campagne européenne, en témoigne la lourde défaite hier à la Beaujoire contre Fribourg 4-0.

«Nous ne sommes pas assommés, mais on est déçus, oui. Il y a de la colère, parce que tu dois faire beaucoup mieux. On parle de réalisme, on parle d’efficacité, et ce en quoi on doit apprendre de cette équipe de Fribourg, lâchait Kombouaré de plus en plus fragilisé. On a fait le match, mais ils ont 6 tirs cadrés pour 4 buts, quand nous, on a 3 tirs cadrés pour 0 but. Surtout dans les temps forts, à 1-0, on peut revenir au score. Il faut être résilient, continuer à travailler, continuer à croire en ce qu’on est capables de faire. Il faut travailler fort pour faire basculer un résultat en notre faveur.»

Un effectif en perte de confiance...

À l'image de l'AS Monaco sur la pelouse de Trabzonspor dans cette même C3, Nantes a lui aussi été plombé par ses défaillances individuelles, Castelletto sur le 3e, Merlin puis Lafont sur le 4e. «Je n’ai pas le sentiment qu’ils aient lâché, mais ce sont des erreurs, qui coûtent très cher» constatait amer l'entraîneur, dont l'avenir va se jouer dans les prochaines heures. La réception de Brest, lanterne rouge au classement, dimanche, prend une importance capitale pour le club, mais aussi pour le Kanak.

«Je joue gros tous les week-ends. Mais c’est le cadet de mes soucis, vraiment. Aujourd’hui, je suis vraiment préoccupé par mon club qui y est 19e. Dimanche, on a un match important qui nous attend, et on a envie de travailler fort pour trouver les solutions et gagner ce match. Le reste… Ce sont vos questions à vous, les journalistes. Posez la question aux personnes concernées. Moi j’y crois, et je travaille.» Le vestiaire lui assure qu'il est toujours derrière son coach, comme un message envoyé à la direction.

... et un entraîneur plus que jamais fragilisé

Les relations entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita sont d'ailleurs des plus fraîches, et ça fait un moment que ça dure. Autant, l'ancien du PSG, Strasbourg ou encore Guingamp voyait les résultats plaider sa cause, mais depuis la reprise, c'est bien plus compliqué. Les Canaris n'ont remporté que 2 de leurs 15 matchs et ils n'ont plus gagné depuis le 8 septembre. Malgré un mercato tardif, mais plutôt satisfaisant (Sissoko, Mohamed, Guessand, Ganago sont arrivés, Lafont et Blas sont restés), l'urgence est de prendre des points.

