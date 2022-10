Ligue Europa : le naufrage de l'AS Monaco

L'AS Monaco a sombré hier sur la pelouse de Trabzonspor (4-0), à l'occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Une défaite qui fait très mal aux têtes, d'autant qu'elle compromet les chances de qualifications des Asémistes pour le tour suivant. Ils sont désormais 3e de ce groupe H, trois unités derrière le leader Ferencvaros, et à égalité de points avec son adversaire d'hier, qui dispose d'une bien meilleure différence de buts (+2 contre -2), grâce à son large succès contre le club français.

La suite après cette publicité

On peut même dire que l'actuel 5e de Ligue 1 s'est sabordé tout seul. Alexander Nübel est le symbole de cette désillusion. Revenu à un bon niveau en ce début de saison, le gardien allemand a de nouveau été trahi par son jeu au pied en dégageant le ballon directement sur le malheureux Malang Sarr, qui a marqué contre son camp. C'était le but de l'ouverture du score juste avant la pause. Plombé, Monaco ne s'en est jamais remis malgré les changements opérés après l'heure de jeu. C'était trop tard. Les Turcs menaient déjà de trois buts.

WTF ?! 😳



Incroyable incompréhension entre Nubel et Sarr et CSC 100% monégasque ! #TSASM pic.twitter.com/sPAMC2Uwjd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 13, 2022

Le but gag entre Nübel et Sarr

«On encaisse un but qu’on ne doit pas prendre, abonde Philippe Clément. c’est clair pour Alex (Nüble) et pour tout le monde. Jusqu’ici, notre force avait été de jouer en équipe. On a arrêté de le faire, on a joué avec les émotions. Nous sommes forts quand nous jouons ensemble. Ce match doit servir de leçon. Mes joueurs ont eu de bonnes intentions, mais ont multiplié les mauvais choix. J’ai vu des joueurs qui couraient dans les espaces où ils ne devaient pas se trouver. Trabzon a eu des boulevards. Ce n’est pas le moment de parler des individualités. On gagne et on perd en équipe.»

Le Belge a parfaitement résumé le match de son équipe. Monaco a enchaîné les erreurs individuelles, à l'image de Vanderson, tandis que le secteur offensif n'a jamais donné satisfaction. « Le coach avant le match avait prévenu de ne pas avoir d’excès de confiance. Je pense que ce soir, on est un peu tombé dedans. On était sur une bonne série et ici on en a fait beaucoup moins que sur les autres matchs. On a été puni cash » constate Disasi. Sur une série de 4 victoires de suite avant cette rencontre, l'ASM doit vite de se remettre en ordre de bataille et espérer une qualification pour la suite de la compétition.