PSG : Ander Herrera prudent dans le dossier Messi

En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi est sur toutes les bouches. Ces dernières semaines, son nom est associé au PSG, et même s’il n’est pas insensible à l’intérêt du club de la capitale, l’Argentin n’apprécierait pas d’être trop aux centres des discussions.

Sur la Cadena SER, Ander Herrera, qui se remet petit à petit d’une blessure ces derniers jours et qui espère être présent face au Barça, a évoqué les dossiers chauds du PSG. Il est revenu sur la rumeur insistante liant Messi au champion de France en titre. « Quand le Barça a parlé de Neymar à l’été 2019, je n'ai pas aimé, donc moi, je ne dirai rien sur Messi » a-t-il expliqué. L’ancien milieu de Manchester United a aussi donné son avis sur la prolongation de contrat de Neymar au PSG. « Depuis septembre, j'ai vu un super Neymar s'impliquer, son objectif est de remporter tous les titres avec le club. Il a repris la bannière du projet et se sent important. »