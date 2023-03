EdF (F) : Hervé Renard intéressé par le poste de sélectionneur

La suite après cette publicité

Un Renard pour en entraîner une autre ? Depuis le départ de Corinne Diacre de son poste de sélectionneuse de l’équipe de France féminine, une décision prise par la FFF et forcée par plusieurs cadres des Bleues, le poste est vacant. Et à 134 jours du début de la Coupe du Monde 2023 (en Australie et en Nouvelle-Zélande) pour le groupe France, à Sydney, face à la Jamaïque, la situation est assez urgente. Cité parmi les candidats à la succession de Corinne Diacre, Hervé Renard n’est en tout cas pas insensible à l’idée d’endosser le costume de sélectionneur des Bleues, d’après L’Équipe.

Mais il y a un hic, et il est de taille, puisqu’il demeure sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Arabie saoudite. Si l’ancien coach du LOSC, qui a remporté deux CAN (avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d’Ivoire en 2015), semble attiré à l’idée du challenge que propose cette aventure à la tête de l’équipe de France féminine, et que l’argent ne serait pas vraiment un problème à ses yeux, reste à connaître la position de la Fédération saoudienne pour celui qui est devenu un véritable héros lors du dernier Mondial, où il a fait tomber l’Argentine d’entrée au Qatar au terme d’une incroyable rencontre.

