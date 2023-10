Espagne, FC Barcelone : le retour en force de Gavi

La suite après cette publicité

C’est un joueur qui est compliqué à cerner. Et c’est assez rare qu’un joueur de seulement 19 ans soit déjà aussi clivant dans son pays. Véritable prodige aux pieds soyeux pour les uns, joueur très agressif toujours à la limite pour d’autres, Gavi a beaucoup cristallisé les tensions ces derniers temps, notamment en marge des Clasicos où il a souvent été accusé de jouer sale.

Dans le même temps, il a aussi donné l’impression de ne pas réellement trouver sa place sur le terrain sous les ordres de Xavi. Parfois utilisé dans l’axe, parfois sur un côté, il a un peu dû se contenter d’un rôle de couteau-suisse et d’essuie-glace, ne pouvant pas forcément étaler l’étendue de son talent. Il a aussi été remplaçant, parfois. Tout le contraire de ce qu’il a connu en sélection, où tant Luis Enrique que Luis de la Fuente lui ont offert un rôle majeur et un poste au coeur du jeu…

À lire

Real Madrid : les propos forts de Christensen sur Jude Bellingham

De retour dans le coeur du jeu

Dimanche soir, il a encore inscrit le but de la victoire de la Roja face à la Norvège, peu après le retour des vestiaires. Après une série de frappes repoussées, l’Andalou, bien positionné dans la surface, a pu expédier le cuir au fond des filets. Une réalisation qui offre un ticket pour l’Euro 2024 à sa sélection, qui n’était pourtant pas forcément bien embarquée au départ. Et qui confirme aussi la bonne forme du joueur de 19 ans, qui a notamment rendu de très belles copies sous la tunique blaugrana ces dernières semaines, face à Majorque et Séville notamment. Pour le plus grand bonheur de Xavi.

La suite après cette publicité

« Gavi est le cœur de l’équipe, c’est un joueur fondamental, beaucoup ont dit que cette année il jouerait moins, mais c’est un footballeur exemplaire », confiait récemment l’ancien milieu de terrain du Barça et de la Roja. Il faut dire qu’avec l’arrivée de Félix et l’explosion de Yamal, Gavi n’est plus forcément aligné en tant que joueur de couloir droit comme ce fut souvent le cas l’an dernier, et a retrouvé une position plus axiale, où il est plus à l’aise et où ses qualités sont mieux mises en évidence. Avec un Gavi à ce niveau, bien entouré de joueurs comme Pedri qui va bientôt revenir de blessure, l’Espagne et le Barça peuvent se tourner vers l’avenir avec optimisme…