Antoine Griezmann dresse le bilan de son Euro 2024

Au rayon des déceptions de l’équipe de France, éliminée de cet Euro 2024 en demi-finale, il y a bien sur Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le second a même démarré sur le banc hier contre l’Espagne, avant de faire son apparition durant la dernière demi-heure. En conférence de presse d’après match, le vice-capitaine a dressé le bilan de sa compétition. Forcément, il n’est pas très bon pour celui qui est passé au travers du début à la fin.

«J’ai mal commencé, je me sentais de mieux en mieux et j’ai fini sur le banc… On reviendra ! J’ai essayé de tout donner, dans différentes positions aussi, il fallait s’adapter. Défensivement, on a été très bon durant tout l’Euro et, offensivement, on a raté trop d’occasions, ça nous a fait mal. Le banc ? C’est comme ça. C’est la vie du footballeur. D’autres n’ont pas joué une minute, ce n’est pas moi qui vais me plaindre», conclut-il.