Affaire Pogba : trop fatigué, Matthias Pogba n’a pas parlé lors du procès

Le procès Pogba a connu un nouveau rebondissement, ce vendredi, au quatrième jour des audiences, quand la présidente a voulu poursuivre avec l’audition de Mathias Pogba, frère de la star des Bleus et dernier prévenu à ne pas avoir été entendu. Après une longue journée marquée par l’interrogatoire de plusieurs accusés, l’optique de la présidente était de faire entendre Mathias avant la fin de la session. Mais cette initiative a provoqué un tollé parmi les représentants de la défense, notamment Maître Mbeko Tabula, qui a exprimé son désaccord.

La suite après cette publicité

« Comment, au pays des droits de l’homme, on peut entendre quelqu’un dans ces conditions ? Il risque la prison. Il joue sa vie. On n’est pas en Chine ici », a-t-il lâché. L’avocat avait expliqué que son client ne se sentait pas en état d’être interrogé après avoir assisté à l’audience pendant plusieurs heures. Face à la tension, même l’avocate de Paul Pogba, Maître Carine Piccio, a soutenu la demande de suspension. La présidente a finalement accepté de reporter l’audition de Mathias Pogba au mardi 3 décembre à 9h30, dernier jour prévu du procès. Mais cette journée ne devrait pas suffire non plus, et un autre report est attendu.