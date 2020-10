Barça : Ronald Koeman dénonce des propos déplacés d'Allan Nyom

Une journée assez spéciale dans le football espagnol. En effet, ce samedi, Séville est tombé à Grenade (0-1), le Real Madrid s'est fait surprendre par le promu Cadix (0-1) et le Barça a chuté contre Getafe (0-1). Une défaite face à la dureté et l'agressivité des joueurs de Jose Bordalas qu'a eu du mal à encaisser Ronald Koeman.

L'entraîneur batave a d'ailleurs particulièrement eu Allan Nyom dans le viseur. Le Camerounais, déjà auteur d'un coup de coude plus que limite sur Lionel Messi, aurait eu des échanges tendus avec le coach blaugrana. « J'ai dit à Bordalas que Nyom ne me respectait pas. Il m'a dit des choses très laides et je l'ai dit à l'entraîneur à la fin du match », a révélé le Batave ensuite. Une chose est sûre : la relation entre Nyom et Koeman n'est pas ce qu'on peut appeler une histoire d'amour.