Les joueurs du PSG vont être testés à deux reprises avant l'Atalanta

Ces dernières semaines, de nombreux clubs annoncent chacun leur tour des cas positifs au coronavirus. Si l'ensemble des clubs tente de minimiser au mieux les risques, de nombreux tests sont quant à eux effectués, la plupart du temps avant une échéance. C’est le cas du Paris Saint-Germain. Actuellement dans le sud du Portugal afin de préparer du mieux possible son quart de finale de LDC face à l’Atalanta, les Parisiens doivent tout de même respecter trois consignes particulières : gestes barrières, isolement du groupe et tests.

La dernière citée était depuis la reprise de l’entraînement le 22 juin, effectuée par le club même. On apprend aujourd’hui par le biais du Parisien que c’est désormais l’UEFA qui prendra la relais. Pour assurer ces tests, l’instance européenne a opté pour une entreprise allemande, le groupe Synlab. Celle-ci a un but bien précis : rendre des tests négatifs, à 24h des matches. En ce qui concerne le club parisien, deux journées de tests sont elles prévues. La première, dimanche après l’entraînement matinal, la seconde aura lieu mardi, à un peu plus de 24h de l’échéance qu’attendent les hommes de Thomas Tuchel.